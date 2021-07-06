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شكرا لقرائتكم ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06
وأوضحت بلدية ظهران الجنوب، أنه تم إزالة التعديات بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية
إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين
متابعات الخليج 365 - ظهران الجنوب
استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس الاثنين، أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.
تعديات على أراضٍ حكومية:
جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك.
إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة:
وأوضحت بلدية ظهران الجنوب، أنه تم إزالة التعديات بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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