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ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

ظهران الجنوب تستعيد 2500 متر أراضٍ حكومية

إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين

متابعات الخليج 365 - ظهران الجنوب

استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب، التابعة لأمانة منطقة عسير، أمس الاثنين، أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

تعديات على أراضٍ حكومية:

جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك.

إزالة التعديات وتطبيق الأنظمة:

وأوضحت بلدية ظهران الجنوب، أنه تم إزالة التعديات بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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