- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت شركة ملاذ للتأمين أنها الشركة الوحيدة المخولة رسميًّا بإدارة وتسويق منتج التأمين ضد العيوب الخفية للمساكن الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، وأصبح إلزاميًّا على المقاولين.
وتفصيلاً، قالت الشركة لـ"الخليج 365": "حاليًا لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات التأمين للمشاركة في إدارة وتسويق منتج تأمين العيوب الخفية، وإنما تتم عبر منصة وموقع ملاذ للتأمين الإلكتروني فقط".
يُشار إلى أن الكود السعودي سيطبَّق على جميع أعمال البناء في القطاعَين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سُبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجَي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:56 AM
أكدت أنها الشركة الوحيدة المخولة رسميًّا بإدارة وتسويق المنتج ضد العيوب الخفية"ملاذ" لـ"الخليج 365": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن
أكدت شركة ملاذ للتأمين أنها الشركة الوحيدة المخولة رسميًّا بإدارة وتسويق منتج التأمين ضد العيوب الخفية للمساكن الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، وأصبح إلزاميًّا على المقاولين.
وتفصيلاً، قالت الشركة لـ"الخليج 365": "حاليًا لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات التأمين للمشاركة في إدارة وتسويق منتج تأمين العيوب الخفية، وإنما تتم عبر منصة وموقع ملاذ للتأمين الإلكتروني فقط".
يُشار إلى أن الكود السعودي سيطبَّق على جميع أعمال البناء في القطاعَين العام والخاص على المباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.
ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت، وتسهيل سُبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة، وتنفيذ أعمال العزل الحراري، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل، وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
ويشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. وحددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقًا لأنظمتها.
وعملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تضمين حزمة البرامج الممكنة بتقديم خدمات المكاتب الهندسية من خلال مركز خدمات المطورين "إتمام"، مع التأهيل الإلكتروني للمكاتب الهندسية والترخيص الفوري لها، إضافة إلى برنامجَي "المقاول المعتمد" و"واعد"، وأخيرًا خدمات تصنيف المقاولين المطورة على منصة "بلدي".
، "ملاذ" لـ"الخليج 365": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "ملاذ" لـ"الخليج 365": لا يوجد أي اتفاقيات مع شركات أخرى لتقديم التأمين على المساكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.