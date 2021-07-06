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ضبطت وزارة التجارة مستودعًا مخالفًا اتخذته عمالة مخالفة أيضًا لإعادة تدوير إطارات المركبات المستعملة وتخزينها وبعض ملحقاتها وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
وتفصيلاً فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نفذت مداهمة ناجحة لمستودع مخالف يتم فيه غش إطارات السيارات، وتم ضبط العمالة وبحوزتهم أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية.
كما ضُبط خلال المداهمة 3 آلاف من جنوط السيارات غير صالحة للاستخدام، وأدوات ومكائن لإعادة تدوير الإطارات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:16 AM
إضافة إلى التحفظ على 3 آلاف جنط وأدوات تستخدم في إعادة تدوير هذه المنتجات"التجارة": مداهمة مستودع مخالف وضبط 50 ألف إطار "مُنتهي الصلاحية"
ضبطت وزارة التجارة مستودعًا مخالفًا اتخذته عمالة مخالفة أيضًا لإعادة تدوير إطارات المركبات المستعملة وتخزينها وبعض ملحقاتها وتم إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
وتفصيلاً فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة نفذت مداهمة ناجحة لمستودع مخالف يتم فيه غش إطارات السيارات، وتم ضبط العمالة وبحوزتهم أكثر من 50 ألف إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية.
كما ضُبط خلال المداهمة 3 آلاف من جنوط السيارات غير صالحة للاستخدام، وأدوات ومكائن لإعادة تدوير الإطارات، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
، "التجارة": مداهمة مستودع مخالف وضبط 50 ألف إطار "مُنتهي الصلاحية" ،
المصدر : الخليج 365
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