- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - طالب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الألباني "هاسي" ، مهاجم الفريق السوري عمر السومة بتكثيف التدريبات الانفرادية خلال حصة التدريب، اليوم الاثنين، من أجل رفع المعدل اللياقي للاعب قبل الانخراط في التدريبات الجماعية.
وأدى اللاعبون مرانًا فنيًا متكاملاً باستخدام الكرة، كما عمد "هاسي" إلى تكثيف الجرعات التكتيكية، قبل أن يختمها بإجراء منـاورة على منتصف الملعب، اشتملت على العديد من التعليمات والتوجيهات الفنية.
يُذكر أن الأهلي سيغادر جدة 11 يوليو الجاري متوجهًا إلى مدينة طبرقة التونسية مقر معسكره الخارجي.
، "هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "هاسي" يفرض تدريبًا خاصًا لـ "السومة" .. وتونس محطة الفريق القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.