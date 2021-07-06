محمد بن مسعود - الدمام - تمثلت التعديات في جدران حجرية وشبوك وأُزيلت بمشاركة شرطة المحافظة استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442 12:13 AM تمثلت التعديات في جدران حجرية وشبوك وأُزيلت بمشاركة شرطة المحافظة على مساحة 2500 متر مربع.. استعادة أراضي حكومية متعدى عليها بظهران الجنوب على مساحة 2500 متر مربع.. استعادة أراضي حكومية متعدى عليها بظهران الجنوب استعادت بلدية محافظة ظهران الجنوب التابعة لأمانة منطقة عسير، الاثنين, أراضي حكومية تبلغ مساحتها أكثر من 2500 متر مربع متعدى عليها.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية تعديات على أراض حكومية بمخطط الشط، وهي عبارة عن جدران حجرية وشبوك، أُزيلت بمشاركة قوة أمنية من شرطة المحافظة، وطُبقت الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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