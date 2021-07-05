المملكة السعودية تستهدف 330 مليون راكب سنويا عبر مطاراتها

محمد الفلاح - الإثنين 5 يوليه 2021

تستهدف السعودية، مضاعفة عدد الركاب الذين يسافرون عبر مطارات المملكة إلى أكثر من 3 أضعاف بحلول 2030.



وقال مسؤول بقطاع الطيران السعودي، الإثنين، إن المملكة تهدف لزيادة عدد الركاب الذين يسافرون عبر مطاراتها إلى أكثر من 3 أضعاف ليصل إلى 330 مليون راكب سنويا بحلول 2030، ارتفاعا من 103 ملايين في 2019.

كان المسؤول يتحدث في مناسبة في السعودية بشأن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أعلنتها المملكة مؤخرا والتي تتضمن تأسيس شركة طيران وطنية جديدة، حسب رويترز.

وأكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل السعودي الإثنين، على أن المملكة تخطط لاستثمار أكثر من 500 مليار ريال (133.34 مليار دولار) في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إطار استراتيجية أُعلنت الأسبوع الماضي.

وتهدف الاستراتيجية لترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية وأنماط النقل الحديثة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بث عبر الإنترنت إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تهدف لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 10% بحلول 2030، ارتفاعا من 6% حاليا.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة.

وتتضمن الاستراتيجية حزمة من المشروعات الكبرى الممكِّنة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تهدف إلى اعتماد نماذج حوكمة فاعلة لتعزيز العمل المؤسسي في منظومة النقل، وبما يتفق مع تغيير مسمى الوزارة من وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتخطط السعودية لإنشاء شركة طيران وطنية ثانية، ضمن استراتيجية جديدة للنقل والخدمات اللوجستية.