شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يتيح حجز «الجرعة الثانية» لأعمار 40 سنة وأكثر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تطبيق توكلنا عن إتاحة إمكانية حجز موعد الجرعة الثانية لأخذ لقاح كورونا عبر التطبيق للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر.

أعلنت وزارة الصحة، عن البدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة "هجري"، لافتةً إلى أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيقي صحتي وتوكلنا.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1429) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (494032) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة, فيما سجلت (15) حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (7891) حالة.