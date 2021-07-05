شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حظر النقاب.. السفارة بسويسرا للمواطنين: الالتزام بالقوانين المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهابت سفارة المملكة لدى سويسرا، بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا الالتزام بالأنظمة والقوانين المحلية، بعد الاستفتاء على حظر ارتداء النقاب في الاتحاد السويسري، وذلك حرصا على عدم تعرض المواطنين للمضايقات.

وقالت في بيان عبر "تويتر": "تود السفارة أن تحيط المواطنين الكرام بأنه تم الاستفتاء على حظر لبس النقاب في الاتحاد السويسري في يوم الأحد 7 مارس 2021 م وأظهرت النتائج موافقة الناخبين على الحظر بنسبة % 51.2".

وأضافت: "سبق أن تم البدء في تطبيق حظر النقاب في مقاطعة تيتشينو في يوليو 2016 م وفي مقاطعة سانت غالن في 1 يناير 2019 م . وبناء عليه تهيب السفارة بكافة المواطنين القادمين إلى سويسرا بالإلتزام بالأنظمة والقوانين المحلية حرصا من السفارة على عدم تعرض المواطنين للمضايقات".