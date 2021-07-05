شكرا لقرائتكم خبر عن لحج آمن.. حملة توعية للحجاج بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الحج والعمرة، إطلاق حملة توعوية متكاملة لتثقيف الحجاج بما يجب التقيد به قبل دخوله مكة المكرمة من احترازات وتعليمات كفيلة بتهيئة البيئة الصحية لأداء مناسك الحج. وأشارت إلى أن الحملة ستنطلق الأسبوع المقبل مع انتهاء تسجيل الراغبين في أداء الحج.

أوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط، أن بيئة الحج لهذا العام ستكون مختلفة عن السنوات الاعتيادية‏، فهي بيئة صحية في المقام الأول، يراعى فيها التباعد ‏بين الحاج والآخر في كامل رحلة الحج، وسوف يتم لاحقًا وضع الخطة النهائية للنقل من خلال ‏الجهات الأمنية المختصة.

وأوضح أن التجهيزات الخاصة بالمخيمات‏ سينتهي العمل من البنى التحتية لها مع انتهاء شهر ذو القعدة، لافتًا إلى أن فترة استقبال الطلبات للحج كانت محددة بـ 10 أيام، مع فتح البوابة الإلكترونية، ‏وسجّل من خلالها أكثر من 558 ألف طلب، والمستهدف منها 60 ألف طلب، وبالتالي طبّق بعدها آلية الفرز للوصول إلى العدد المقرر لأداء الحج مراعاةً للاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال، إن الوزارة وظفت عديد من البرامج والمشاريع التقنية، والتي أحدثت نقلة نوعية في الخدمات ‏‏التي سينعم بها ضيوف الرحمن، و‏سيكون هناك فرق عمل من وزارتي الحج والعمرة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعداد الضيافة للفئة الغالية على المجتمع "ذوي الاحتياجات الخاصة"، وسيكون عددهم ليس بالبسيط، ‏والتواصل ما زال مستمرًا مع الجهات ذات الاختصاص، إذ سيكون هناك مخيم مختص ‏لهذه الفئة التي ستكون خدمتهم بنفس وتيرة الخدمات المقدمة لبقية ضيوف الرحمن.