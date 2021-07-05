موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. خليفة "بيزوس" وقيود تويتر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

طالب قراصنة إنترنت، يشتبه بمسؤوليتهم عن هجوم ببرامج تطالب بدفع فدية أصاب مئات الشركات في أمريكا والعالم، بمبلغ 70 مليون دولار لتحرير البيانات التي استولوا عليها.

أعلنت شركة إنرجايزر موبايل عن إطلاق هاتفها الذكي Hard Case G5 الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة.

اعتبارا من اليوم الإثنين يجلس آندي جاسي على مقعد الرئاسة التنفيذية لشركة أمازون، ليكون خلفا للملياردير جيف بيزوس.

فوجئ الكثير من مستخدمي تويتر مؤخرا بحذف أعداد كبيرة من متابعيهم قد يصل إلى الآلاف.