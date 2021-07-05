سماء غائمة وسحب ركامية رعدية ممطرة بعدة مناطق.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء- بمشيئة الله- حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

سحب ركامية رعدية:

وتشمل الحالة أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة:

كما توقّع المركز نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقرًّا على باقي مناطق المملكة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فتسجل المدينة المنورة أعلى درجة بـ46 درجة مئوية، بينما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في السودة.



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