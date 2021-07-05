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شكرا لقرائتكم شؤون الحرمين: نخطط لتوزيع أكثر من 200 ألف عبوة زمزم في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05
شؤون الحرمين: نخطط لتوزيع أكثر من 200 ألف عبوة زمزم في الحج
بالإضافة لأكثر من 400 حقيبة محمولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الاثنين، أنها تسعى خلال حج 1442هـ إلى الارتقاء بخدمات ماء زمزم المبارك.
عبوات ماء زمزم:
وقال شؤون الحرمين، عبر حسابها في “تويتر”: “ضمن خطة الرئاسة في حسن الوفادة تسعى خلال حج 1442هـ إلى الارتقاء بخدمات ماء زمزم المبارك عبر توزيع أكثر من 200 ألف عبوة يوميًّا، وأكثر من 400 حقيبة محمولة، وعدد 10 عربات تتمركز في صحن المطاف”.
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