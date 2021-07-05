شؤون الحرمين: نخطط لتوزيع أكثر من 200 ألف عبوة زمزم في الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، مساء اليوم الاثنين، أنها تسعى خلال حج 1442هـ إلى الارتقاء بخدمات ماء زمزم المبارك.

عبوات ماء زمزم:

وقال شؤون الحرمين، عبر حسابها في “تويتر”: “ضمن خطة الرئاسة في حسن الوفادة تسعى خلال حج 1442هـ إلى الارتقاء بخدمات ماء زمزم المبارك عبر توزيع أكثر من 200 ألف عبوة يوميًّا، وأكثر من 400 حقيبة محمولة، وعدد 10 عربات تتمركز في صحن المطاف”.



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