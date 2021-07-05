- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
التقى رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، وعدد من أعضاء المجلس بأمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، في مكتبه بأمانة الطائف، وتم مناقشة عدد من المواضيع كان من أبرزها "المشاريع التنموية المتعثرة" بالإضافة لاحتياجات محافظة تربة والمراكز التابعة لها من سفلتة وإنارة وأرصفة.
وأطلع الدكتور "القثامي" خلال اللقاء على المشاريع الخدمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، بحضور رئيس بلدية تربة فيصل الحارثي.
وبدوره، وافق أمين الطائف على دعم المشاريع من مبادرات الأمانة، والتي ستخصص إلى بلدية تربة، فيما قدم المجلس البلدي بتربة للدكتور "القثامي" الدعوة لزيارة المحافظة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة واحتياجات المحافظة والمواطنين.
وأكد أمين الطائف زيارته بعد عيد الأضحى، لتلمس احتياجات المواطنين الخدمية.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 11:53 PM
"المرزوقي" أكد قيامه بعد عيد الأضحى بتفقّد وتلمّس احتياجات المواطنين الخدميةأمين الطائف يلتقي المجلس البلدي بـ"تربة".. ويؤكد دعم المشاريع التنموية المتعثرة
التقى رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة تربة الدكتور عبدالله بن راشد المرزوقي، وعدد من أعضاء المجلس بأمين الطائف الدكتور أحمد عزيز القثامي، في مكتبه بأمانة الطائف، وتم مناقشة عدد من المواضيع كان من أبرزها "المشاريع التنموية المتعثرة" بالإضافة لاحتياجات محافظة تربة والمراكز التابعة لها من سفلتة وإنارة وأرصفة.
وأطلع الدكتور "القثامي" خلال اللقاء على المشاريع الخدمية في المحافظة والمراكز التابعة لها، بحضور رئيس بلدية تربة فيصل الحارثي.
وبدوره، وافق أمين الطائف على دعم المشاريع من مبادرات الأمانة، والتي ستخصص إلى بلدية تربة، فيما قدم المجلس البلدي بتربة للدكتور "القثامي" الدعوة لزيارة المحافظة والوقوف على المشاريع الجاري تنفيذها والمتعثرة واحتياجات المحافظة والمواطنين.
وأكد أمين الطائف زيارته بعد عيد الأضحى، لتلمس احتياجات المواطنين الخدمية.
، أمين الطائف يلتقي المجلس البلدي بـ"تربة".. ويؤكد دعم المشاريع التنموية المتعثرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمين الطائف يلتقي المجلس البلدي بـ"تربة".. ويؤكد دعم المشاريع التنموية المتعثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.