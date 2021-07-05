محمد بن مسعود - الدمام - طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب البرازيلي "شاموسكا" من اللاعبين بتكثيف النواحي اللياقية، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات. جاء ذلك خلال الحصة التدريبية للشباب، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.

وتقرر أن تستمر تدريبات الشباب حتى الجمعة المقبل، حيث من المقرر مغادرة بعثة الفريق إلى مدينة ماربيا الإسبانية مقر معسكره التحضيري خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو الجاري. 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 11:23 PM مدرب الشباب يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي .. والفريق يغادر الجمعة إلى إسبانيا مدرب الشباب يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي .. والفريق يغادر الجمعة إلى إسبانيا طالب المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب البرازيلي "شاموسكا" من اللاعبين بتكثيف النواحي اللياقية، بالإضافة إلى تمارين تقوية العضلات. جاء ذلك خلال الحصة التدريبية للشباب، اليوم الاثنين، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021- 2022.

وتقرر أن تستمر تدريبات الشباب حتى الجمعة المقبل، حيث من المقرر مغادرة بعثة الفريق إلى مدينة ماربيا الإسبانية مقر معسكره التحضيري خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو الجاري. الكلمات المفتاحية ، مدرب الشباب يطالب اللاعبين برفع المعدل اللياقي .. والفريق يغادر الجمعة إلى إسبانيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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