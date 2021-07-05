شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: يمكن علاج حصوات الحالب باستخدام دعامة تسهل مرور البول من الكلية إلى المثانة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور محمد الشهري، استشاري جراحة الكلى، عن حالات لعلاج حصوات الحالب أو الكلية.

وقال محمد الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"في حالات معينة لعلاج حصوات الحالب أو الكلية أو في حالات انسدادات الكلية لأي سبب قد يتم استخدام دعامة داخلية على طول الحالب تسهل مرور البول من الكلية إلى المثانة البولية".

وأوضح:"عادة ما يصاحبها أعراض كالدم أو الألم أو الإحساس بالرغبة الملحة للتبول".

وكان محمد الشهري أشار إلى أنه مع نزول حصوات الكلية قد تتوقف الحصوة في الحالب عند أضيق الأماكن على طول الحالب و هي أعلى الحالب منطقة عبور الحالب بجانب الأوعية الرئيسية المغذية للجزء السفلي من الجسم منطقة أسفل الحالب ناحية المثانة.