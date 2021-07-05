شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام بن خالد: على إعلامنا عند الحديث عن أمور دينية أو فكرية ترك مبدأ الشللية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الاثنين، بعض الإعلاميين الذين وصفهم بأنهم يعملون وفق "مبدأ الشللية" في التعامل مع الأمور الدينية أو الفكرية.

وكتب الأمير سطام بن خالد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "‏من المفترض على إعلامنا عند الحديث عن أمور دينية أو فكرية ترك الميول الفكرية لهم أو مبدأ الشللية".

وأضاف: "فمن غير الطبيعي الاستماع لفئة معينة وكلنا يعلم توجهاتها دون إعطاء حق الرد من قبل الطرف الآخر، لأن هذه التصرفات أصبحت مضحكة خاصة أن ما يقدمه هؤلاء أخطاء ساذجة وخلط بين الصواب والخطأ".