شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": استلام جواز السفر يكون خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء.
ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" قائلاً: "أصدرت لابنتي تجديد جواز ولكن للاسف أصبت أنا بالكورونا.. هل أستطيع استلامه بعد أسبوعين من اصداره من فرع الجوازات أم يكون قد تأخرت".
وردت "الجوازات" قائلة: "التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال ٩٠ يومًا من تاريخ اتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر".