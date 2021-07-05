شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": استلام جواز السفر يكون خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء. أوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يجب استلام جواز السفر خلال 90 يومًا من تاريخ إتمام الإجراء. ووجه "مغرد" تساؤل لـ "الجوازات" قائلاً: "أصدرت لابنتي تجديد جواز ولكن للاسف أصبت أنا بالكورونا.. هل أستطيع استلامه بعد أسبوعين من اصداره من فرع الجوازات أم يكون قد تأخرت". وردت "الجوازات" قائلة: "التعليمات تشترط استلام جواز السفر خلال ٩٠ يومًا من تاريخ اتمام الإجراء لتجنب إلغاء جواز السفر".