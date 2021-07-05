شكرا لمتابعة خبر عن رجل الأعمال الشريف يتبرع بمبلغ (50) ألف ريال دعماً لجمعية تطوير خدمة الأحياء بمدينة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبرع رجل الأعمال العضو الشرفي لجمعية تطوير لخدمة الأحياء بمدينة الرياض الشيخ حسن بن مفرح الشريف بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال دعماً للجمعية لتحقق أهدافها على الوجه الأكمل الذي تأسست الجمعية من أجله.

صرح بذلك مدير جمعية تطوير لخدمة الأحياء‏ رئيس مجلس الإدارة الدكتور نهار العتيبي مبيناً أن هذا الدعم السخي من رجل الأعمال هو أول دعم يصل للجمعية من رجال الأعمال ويعد حافزاً لعمل الجمعية .

وعلى ضوئه بدأت الجمعية مهمام أعمالها حيث تم استئجار مقر للجمعية بحي ضاحية لبن على طريق الطائف ويتكون المقر من عدة مكاتب والعمل جارٍ على الترتيبات الداخلية للمقر والتجهيزات اللازمة لعمل الجمعية مهيباً برجال الأعمال لدعم مثل هذا العمل الخيري لا سيما والجمعية تخدم أحياء مدينتا الحبيبة مدينة الرياض.

كما ثمن أعضاء مجلس الإدارة الدعم رافعين شكرهم وتقديرهم للشيخ الشريف على هذا الدعم السخي الذي سيخفف أعباء الجمعية وسيمكنها من البدء في تحقيق أهدافها وفق خططها المرسومة.

الجدير بالذكر أن هذه الجمعية هي أول جمعية على مستوى المملكة تهدف إلى المساهمة في توفير الخدمات العامة لأحياء مدينة الرياض بالاضافة إلى المساهمة في تطوير الخدمات البلدية في الأحياء ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع للمحافظة على المرافق العامة تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 .