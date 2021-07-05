شكرا لمتابعة خبر عن محكمة مصرية تصدر حكمًا لصالح مواطن سعودي تعرض لعملية احتيال من عامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قضت محكمة مصرية لصالح مواطن سعودي يعمل في مجال تجارة الأغذية، بعدما تعرَّض لعملية احتيال ومديونية بعشرات الآلاف من وافد مصري فر هاربًا من المملكة إلى مصر قبل 5 سنوات.

وأوضح المواطن، أن الوافد المصري اشترى بضاعة بمبلغ 85 ألف ريال، من متجره بالبجادية غرب محافظة الدوادمي، وهي عبارة عن مواد غذائية لمتجر آخر معروف في المنطقة نفسها، يعمل به، ووعد بالسداد وقتها، ليغادر المملكة بشكل مفاجئ بتأشيرة خروج نهائي، بحسب صحيفة "سبق" .

وقال أنه تواصل معه ولكنه رفض دفع أي مبلغ، ليتم التقدم بشكوى رسمية ضد الوافد الهارب لدى السلطات المصرية مرفقة بالمستندات المالية الرسمية، وتمت إحالتها لمحكمة الإسماعيلية التنفيذية؛ حيث صدر هذا الأسبوع الحكم المؤيِّد بإلزام الوافد المصري بسداد كامل المديونية المترتبة عليه للمواطن.