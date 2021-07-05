شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة: إيواء المتسللين إلى المملكة أفعال مجرمة يعاقب عليها النظام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم أو تشغليهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وتُعتبر هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

ويتم في هذه الحالة المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى "خمس عشرة" سنة ومصادرة الوسيلة التي تنقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

أما في حال كانت الوسيلة أو المسكن "محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.