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بالصور.. ‏إقبال كبير على مراكز اللقاحات من الفئة العمرية «12 - 18» عامًا بالحدود الشمالية

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الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

شهدت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، إقبالًا كبيرًا على مراكز اللقاحات من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18" سنة بلقاح فايزر في المملكة، لافتة إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية.

وجاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح لدى الأطفال.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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