شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ‏إقبال كبير على مراكز اللقاحات من الفئة العمرية «12 - 18» عامًا بالحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

شهدت مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، إقبالًا كبيرًا على مراكز اللقاحات من الفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت رسميًا عن البدء في تطعيم الفئة العمرية من "12-18" سنة بلقاح كورونا فايزر في المملكة، لافتة إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية.

وجاء ذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح لدى الأطفال.