شكرا لمتابعة خبر عن "الدعيلج": القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة ستصل إلى 330 مليون مسافر سنويًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس الهيئة الهامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن الاستراتيجية ستساهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات في المملكة وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم.

وأوضح أن ذلك سيتم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليًا واقليميًا بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يساهم بتنافسية أسعار التذاكر.

وأكد "الدعيلج" أيضًا أن القدرة الاستيعابية لمطارات المملكة ستصل إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويًا مقارنة بحوالي 103 مليون مسافر حاليًا؛ لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للسفر بالعبور بالإضافة لزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: "نمتلك بنية تحتية مميزة على صعيد الطيران في المملكة، حيث تمتلك هيئة الطيران 29 مطارًا".