تقديم اللقاحات إلى المستفيدين من مخالفي الإقامة مجاناً "فيديو"

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

واصلت صحة مكة المكرمة ممثلة في الفرق الميدانية الطبية حملات إعطاء اللقاحات لمخالفي الأنظمة من خلال الوصول إلى الأحياء السكنية التي يقطنون فيها هؤلاء الفئة من المقيمين المخالفين للأنظمة مثل إعطاء اللقاحات لهم.

كما يتم إعطاء الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا لمن لا يحمل الإقامة بشكل فوري من خلال آلية خاصة بذلك، بالإضافة إلى إعطاء اللقاحات لمن يحمل الإقامة النظامية أيضا.

وبدأت الفرق الميدانية بإعطاء اللقاحات بشكل مستمر للنساء والرجال من مختلف الجنسيات منذ شهر، حيث وصل أعداد المستفيدين من اللقاحات إلى أكثر من 10آلاف شخص، وفق تقرير بقناة "العربية".

وتشارك كوادر طبية متدربة قادمة من بعض المستشفيات بشكل تطوعي في هذه التجمعات، حيث تعكس هذه الحملات الطبية جهود الدولة في تقديم الرعاية الصحية وخاصة اللقاحات لجميع شرائح المجتمع بمختلف الأحياء السكنية.