وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للنقل ستجعل المملكة مركزاً عالميا للخدمات اللوجستية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وزير النقل صالح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الاستراتيجية ستفتح المجال لتكون المملكة مركزاً عالميا للخدمات اللوجستية.

وأكد وزير النقل أن الاستراتيجية ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية، كما ستعمل على ربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقا لرؤية 2030.

وأشار إلى أن الوزارة ستمكن الاستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها، مبينًا أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول والمملكة من الدول التي تصدت لتحدياتها.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير النقل صالح الجاسر في مؤتمر صحفي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.