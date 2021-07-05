ضبط «مفحط الطوال».. و«المرور السعودي»: عرّض حياة الآخرين للخطر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط في محافظة الطوال بمنطقة جازان.

وقال «المرور»، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن مرور منطقة جازان ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بمحافظة الطوال، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ويدخل في حكم التفحيط إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية ذات الإطارين تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة؛ أثناء سيرها، أو فك بعض أجزائها أثناء سيرها بهدف الاستعراض.

ويُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

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