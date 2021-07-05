تطعيم 10 آلاف من أصحاب الإقامة المنتظمة ومجهولي الهوية بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت العربية، أن وزارة الصحة تعمل على إعطاء لقاح كورونا لجميع قاطني السعودية، بمن فيهم أصحاب الإقامة المنتظمة ومجهولي الهوية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من تلك الحملات وصل إلى 10 آلاف شخص في مختلف الأحياء السكنية التي يغلب عليها طابع العشوائية.

وقالت العربية: «تواصل صحة مكة المكرمة حملات إعطاء اللقاحات لمخالفين الأنظمة من خلال الوصول للأحياء السكنية التي يقطنها هؤلاء الأفراد، من المقيمين للأنظمة».

وأضافت: «وكذلك يتم إعطاء اللقاح لمن لا يحمل الإقامة أيضًا، فهناك آلية خاصة لذلك، حيث يتم إعطائهم الجرعة الأولى والثانية، ويتم الانتشار داخل الأحياء عن طريق الفرق الميدانية في الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاحات».

وتابعت: «بدأت الفرق الميدانية في إعطاء اللقاحات منذ شهر تقريبًا، حيث وصل عدد المستفيدين من اللقاحات أكثر من 10 آلاف شخص، حتى من لا يحمل هوية وذلك عن طريق آلية خاصة بوزارة الصحة حتى يستفيد كل من يسكن السعودية من ذلك».

وقال المشرف على الفرق الصحية الميدانية في مكة المكرمة «مثل هذه الحملات تعكس جهود الدولة في تلقيح جميع السكان من مختلف شرائح المجتمع في مختلف الأحياء السكنية؛ حيث يعكس حرص القيادة الرشيد لإيصال اللقاحات للجميع، سواء المقيمون المنتظمون أو الأشخاص مجهولو الهوية؛ حيث يتم التنسيق مع ممثلي الجاليات وتتم طباعة شهادة تطعيم له ».

اقرأ أيضًا:

طبيب: حالتان مستثنتان من لقاح كورونا لفئة 12-18سنة

الإمارات: 74% من السكان يتلقون الجرعة الأولى للقاح كورونا