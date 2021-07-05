مركز الأرصاد يعلن طقس المصايف بالدرجة المئوية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، حالة أجواء المصايف في المملكة بالدرجة المئوية.

وسجلت السودة 25 درجة، وباللحمر 30، وباللسمر والباحة والنماص 31 درجة مئوية لكل منهم، فيما سجلت تنومة 32 درجة وجبال فيفا 33 وبلجرشي 33، والطائف والهدا 34 درجة مئوية لكل منهما.

وسجلت أبها 35 درجة وجيزان 39 ونجران 40 درجة مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن، اليوم الإثنين، أن المدينة المنورة والقيصومة، يسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة بـ46 درجة مئوية.

كما توقع المركز، في تقريره لطقس غد الثلاثاء، سماء غائمة جزئيًّا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد لمرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

ووفق تقرير الأرصاد، تهب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس مستقرًّا على بقية مناطق المملكة.