«توكلنا» يمنح صلاحيات جديدة لمديري ومديرات المدارس حول كورونا

الرياض - محمد عبدالله - كشف تطبيق «توكلنا» عن منح صلاحيات جديدة لمديري ومديرات المدارس في ما يخص فيروس كورونا المستجد؛ حيث تمكن هذه الصلاحيات مديري المدارس من الاطلاع على إحصائية لمنسوبي المدرسة توضح المتعافين والمصابين من الفيروس، وكذلك الذين تلقوا اللقاح، سواء من الطلاب أو المعلمين أو الكادر الإداري الموجود في المدرسة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتقديم لقاح كورونا لـ5 ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة وأكثر، وفقًا للعربية.

تحديثات جديدة لتطبيق «توكلنا»

وكان تطبيق «توكلنا»، قد أعلن مؤخرًا عن تحديثات جديدة مضافة إلى خدمة الجواز الصحي، حيث أُضيفت خاصية استعراض بيانات بوليصة التأمين المعتمدة من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة العربية السعودية لتسهيل إجراءات السفر.

إلى ذلك تظهر الخاصية ضمن معلومات الجواز الصحي للمستفيد في تطبيق «توكلنا»، وتشمل معلومات الجواز الصحي بعد آخر تحديث، وهي حالة التحصين وتاريخه، وتاريخ آخر فحص طبي خاص بالسفر (PCR) ونتيجته، إضافة إلى بيانات بوليصة التأمين وحالة سريانها.

اقرأ أيضًا:

«توكلنا» يدعو الفئة العمرية من 12-18 سنة لحجز موعد التطعيم

«توكلنا» يطلق الجواز الصحي بحلَّة جديدة ومميزات متعددة