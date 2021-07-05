وزارة الصحة: لقاحات كورونا المعطاة بالسعودية ترتفع لـ18.6 مليون جرعة

الرياض - محمد عبدالله - ارتفع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 18.6 مليون، من بينها 16.81 مليون جرعة أولى، و1.8 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.37 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الاثنين، تسجيل 1247 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 494032 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 474368 حالة، وتم تسجيل 15 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 7891 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة بدأت في إعطاء لقاح كورونا (فايزر) للفئة العمرية 12 – 18 سنة، بجميع مناطق المملكة خلال الأيام الماضية.