مرور الرياض: تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - نوهت إدارة مرور منطقة الرياض بأنه سيتم تفعيل تحويلة مرورية على طريق العروبة في المنطقة ما بين طريق الملك عبدالعزيز وطريق أبوبكر الصديق اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل.

وقالت المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن ذلك تزامنًا مع بدء أعمال التنفيذ في حديقة الملك سلمان وذلك لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وينص نظام المرور على ضرورة التزام السائق به ولائحته التنفيذية في الطرقات العامة والتعليمات الصادرة إليه من رجال المرور، وعلى السائق التقيد بإشارات المرور المعتادة ما لم تعط له تعليمات أخرى من قبل رجال المرور وهم بزيهم الرسمي أو بالإشارات الدالة عليه، وعلى المركبات أن تسير على القسم المعبد من الطريق وتلتزم المسار المناسب للسرعة المحددة.

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