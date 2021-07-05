الشرطة تلاحق مطابخ الذبح غير المرخصة

وأوضح «الزهراني» أن ذلك يهدف إلى إتاحة تعدد الخيارات للمستفيدين، وتقليل الازدحام، وتوزيع مواقع الذبح، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات البلدية، مضيفا أن الأمانة استعدت للموسم بتجهيز المسالخ الثلاثة للذبح خلال أيام عيد الأضحى بمتابعة وإشراف اللجان التنفيذية، وتقديم خدمات تهدف إلى التيسير على المستفيدين في تسليم الذبائح وتسلمها، وتعزيز الرقابة على مُشغلي المسالخ، وتأكيد عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح، وتخصيص صالات للنساء في المسلخ المركزي، وأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة، وصالات للجمعيات والمتعهدين.
اشتراطات إصدار تصريح مؤقت:
1- تقديم شهادة طبيب بيطري مؤهل للفحص على المذبوحات قبل وبعد الذبح.
2- عقد النظافة ورمي المخلفات وفق الاشتراطات الصحية والمهنية.
3- الالتزام بتطبيق الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لفيروس «كورونا».
4- رخصة المطبخ سارية المفعول.
5- استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين بها.
6- تخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها.
7- توافر جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.
8- شبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، والحرص على النظافة الدائمة.
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