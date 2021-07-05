الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

رئيس هيئة النقل: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس هيئة النقل رميح بن محمد الرميح، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: حصة النقل العام ستكون 15% من إجمالي عدد الرحلات بين المدن.

وأضاف الرميح، خلال المؤتمر، أن “التقنية محور أساسي في إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية”.

وخلال المؤتمر قال رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: إننا نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

وأضاف رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون محورية بقطاع الطيران المحلي.



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