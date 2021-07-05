رئيس هيئة الطيران: سنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس هيئة الطيران، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: إننا نستهدف تطوير قطاع المساندة والخدمات الأرضية.. وسنضاعف النقل الجوي ليشمل 250 محطة عالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

المملكة مركز عالمي للخدمات اللوجستية:

وخلال المؤتمر، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ستفتح المجال لتكون المملكة مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية.

وقال الجاسر: إن الوزارة ستمكن الإستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها.

وتابع وزير النقل أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول والمملكة من الدول التي تصدت لتحدياتها.

منصات ومناطق لوجستية عالمية:

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.



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