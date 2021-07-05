شكرا لقرائتكم خبر تجهيز 1600 حافلة لنقل الحجاج وفق الإجراءات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما رصدت «مكة» اصطفاف وجاهزية مئات حافلات نقل الحجاج بمواقع شركات النقل ونقاط تجمع الحافلات، أكد رئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي أن 1600 حافلة جهزت ووزعت على أربعة أقسام بمرافقة 1600 مرشد سعودي جرى تدريبهم وتجهيزهم لأداء المهمة وفقا للبروتكول الصحي، مشيرا إلى أنه حدد كل قسم بلون خاص وربط كل لون بمسار الرحلات المعينة ومواقع سكن وإقامة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وذلك استعدادا لانطلاق رحلة الإيمان لحج عام 1442هـ.

وأوضح الحربي أن النقابة أكملت تعاقداتها مع 54 شركة للتكفل بنقل 60 ألف حاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنورة المنورة من جملة 64 شركة تعمل تحت مظلة النقابة، مبينا أنه إضافة إلى أعداد الحافلات التي جهزت للخدمة كذلك جهزت 100حافلة احتياطي.

وأضاف بأن البرتوكول الصحي يلزم وضع (استيكرات) تفيد بعدم إمكانية الجلوس في المقعد المشار إليه على ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلة 20 حاجا، وجرى التأكد من جاهزية الحافلات بجميع المسوغات الرسمية بما في ذلك إشارة تتبع الحافلات والاستيكرات الخاصة بالحج.

وقال «إنه أبرمت هذا العام للمرة الأولى عقود نقل مع شركات حجاج الداخل لنقل الحجاج من جميع مناطق المملكة وفقا للاحترازات والاشتراطات».

ضوابط لتسيير الحافلات:

