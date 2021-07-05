تجهيز 1600 حافلة لنقل الحجاج وفق الإجراءات الصحية

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وأوضح الحربي أن النقابة أكملت تعاقداتها مع 54 شركة للتكفل بنقل 60 ألف حاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنورة المنورة من جملة 64 شركة تعمل تحت مظلة النقابة، مبينا أنه إضافة إلى أعداد الحافلات التي جهزت للخدمة كذلك جهزت 100حافلة احتياطي.
وأضاف بأن البرتوكول الصحي يلزم وضع (استيكرات) تفيد بعدم إمكانية الجلوس في المقعد المشار إليه على ألا تتجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلة 20 حاجا، وجرى التأكد من جاهزية الحافلات بجميع المسوغات الرسمية بما في ذلك إشارة تتبع الحافلات والاستيكرات الخاصة بالحج.
وقال «إنه أبرمت هذا العام للمرة الأولى عقود نقل مع شركات حجاج الداخل لنقل الحجاج من جميع مناطق المملكة وفقا للاحترازات والاشتراطات».
ضوابط لتسيير الحافلات:
- 54 شركة ومؤسسة تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية داخل كل حافلة
- 20 حاجا في الحافلة الواحدة لتحقيق التباعد
- 4 مسارات كل مسار يرتبط بموقع سكن الحاج
- 4 ألوان لتوزيع الحافلات ( الأحمر - الأخضر - الأصفر - الأزرق)
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