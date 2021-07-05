شكرا لقرائتكم خبر تجربة التغذية الكهربائية للحرم استعدادا للحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالرئاسة محسن السلمي، أن التجربة تضمنت التأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS.
وأضاف أن الرئاسة أجرت تجربة فعلية تمثلت في فصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة (30) دقيقة، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مبينا أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام، تسهم في الحفاظ على عدم تأثر الأحمال بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS) .
وأشار السلمي إلى أن محطة كدي جنوب المسجد الحرام بمسافة 3.5 كلم تسهم في إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية، حيث تعمل بطاقة ثمانية مولدات، وفق نظام آلي يستشعر انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي، وتأمين التغذية في حينها.
كانت هذه تفاصيل خبر تجربة التغذية الكهربائية للحرم استعدادا للحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.