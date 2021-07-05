15 ألف كادر بشري لتنفيذ خطة أمانة العاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم أمانة العاصمة المقدسة خدماتها على مدار السنة لمكة والمشاعر المقدسة من خلال أكثر من 15 ألف كادر بشري، بمن فيهم منسوبو الأمانة والمقاولون والاستشاريون، وذلك بحسب المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف. وأوضح الشريف لـ»مكة» أن الأمانة تركز خدماتها في المشاعر المقدسة ابتداء من شهر رمضان المبارك استعدادا لموسم الحج، وتأتي النظافة العامة من نقل المخلفات والتخلص منها، ومكافحة الآفات الضارة والرش والتعقيم للمرافق العامة بالمشاعر المقدسة، ومقرات الجهات الخدمية ومخيمات الحجاج، في صدارة الخدمات، إضافة إلى التحقق من صلاحية المطابخ المقدمة لوجبات الإعاشة، والتحقق من سلامة الغذاء من خلال المختصين والمختبرات المتطورة بالأمانة، كما تقدم خدماتها للمرافق العامة في المشاعر مثل الإنارة وصيانة الطرق والجسور والأنفاق، وتجهيز طرق المشاة بالمشاعر المقدسة. فرق الأمانة الميدانية:





15,024 كادرا بشريا



3124 أمانة العاصمة المقدسة



6013 للنظافة بمكة



2167 لنظافة المشاعر المقدسة



3600 للتشغيل وصيانة المرافق البلدية



الطوارئ:



67 سيارة إسعاف



25 سيارة مبردة



28 معدة



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