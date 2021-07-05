ندوة عن جهود المملكة في خدمة الحجاج خلال كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ندوة عن بعد بعنوان (جهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين خلال جائحة كورونا)، وذلك في الثالث من ذي الحجة المقبل، بمشاركة عدد من الأئمة والدعاة. وتهدف الندوة إلى إبراز الجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة ممثلة بمختلف القطاعات العاملة في خدمة حجاج بيت الله الحرام خلال الجائحة. وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الندوة تأتي لإبراز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وبيان الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة التي تكفل أداء حجاج بيت الله الحرام شعائرهم بكل يسر واطمئنان وفي أجواء آمنة صحية.

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