تصاريح الكترونية للذبح الموقت داخل مطابخ جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة جدة استقبال طلبات تصاريح الذبح الموقت داخل المطابخ المرخصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك الكترونيا عبر بوابة الخدمات الرقمية، من خلال خدمة النفاذ الموحد، وحددت آخر موعد لاستقبال الطلبات في الـ10 من ذي الحجة 1442هـ. وتهدف أمانة جدة من هذا التنظيم إلى التخفيف على السكان بتوفير خيارات عدة لأماكن الذبح خلال فترة العيد في المواقع النظامية التي تخضع للإشراف والرقابة، في حين تتيح التصاريح السماح للمطابخ المرخصة بالذبح الموقت خلال أيام: (10 - 11 - 12 - 13) من عيد الأضحى المبارك، وفق عدد من الاشتراطات اللازم توفرها.

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