السعودية | مسؤول يمني: اتفاق الرياض يعد مخرجاً ملائماً للجميع

شكرا لقرائتكم مسؤول يمني: اتفاق الرياض يعد مخرجاً ملائماً للجميع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد السفير اليمني في المملكة المغربية عز الدين سعيد الأصبحي، أن تنفيذ اتفاق الرياض يعد مخرجاً ملائماً للجميع في اليمن، وهو ما يتطلب على إثره تنفيذاً مسؤولاً يدار بروح المسؤولية، مشيراً إلى أن الجهود التي تقوم بها السعودية تأتي لتعزيز وحدة صف الشرعية، إضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الذي سينهي المعركة الدموية في البلاد.

وقال في تصريحات صحافية لـ"العربية.نت"، إن "دعوة السعودية إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض تأتي كونها استشعرت مدى خطورة ما يجري في اليمن، والتي قد ينتج عنها فقدان مدينة عدن مع مدن أخرى مما يترتب عليها كارثة على الجميع".

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خطوة معلنة

كما لفت إلى أن ترحيب الحكومة اليمنية ما هو إلا تأكيد على روح المسؤولية تجاه الوطن، وهي الخطوة المعلنة من قبل الحكومة، وأكدتها بوضوح في كل الأوقات.

وشدد على أن أعضاء الحكومة يجب عليهم أن يدركوا أنهم عندما أصبحوا جزءا من الحكومة لم يعودوا يمثلون في أداء أعمالهم مكوناتهم الحزبية بل هم ممثلون للشعب اليمني، وأن أولويات عملهم تتمثل في الحفاظ على استقرار ووحدة اليمن مع ترسيخ مبادئ العمل بروح الفريق الواحد لإنهاء تمرد ميليشيات الحوثي، واستعادة كل مقدرات الدولة المنهوبة.

عبث وفوضى

وأبان أنه من غير المقبول أن يتم تعطيل مؤسسات القضاء في عدن كل هذه المدة الطويلة، فالضرر يصيب المواطن كما يصيب مستقبل دولة اليمن لا حاضرها فقط، وأن مسلسل هذه الفوضى اليوم يجر البلاد إلى عبث وفوضى يصعب العودة منها دون خسارات فادحة، ولا يوجد حل جذري سوى التوقف والعمل فوراً على تنفيذ اتفاق الرياض.

إلى ذلك، أوضح السفير اليمني أن "اتفاق الرياض" يحمل صياغة واضحة وهي خارطة الطريق في عودة الاستقرار وإنهاء مظاهر الانشقاق وتوحيد الجهود في إنهاء التمرد واستعادة الدولة إلى أركانها، مضيفاً أن الكرة الآن في ملعب المجلس الانتقالي لتنفيذ الشق المطلوب والعمل بسرعة لجعل عدن عاصمة جاذبة لكل أطياف المجتمع اليمني.

عز الدين سعيد الأصبحي

استمرار السياسة الأخوية

يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد ثمنت ما ورد في بيان السعودية، الذي أصدرته الخميس الماضي، بشأن اتفاق الرياض، وترى فيه استمرارًا لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على وحدة اليمن واستقراره.

وقالت الحكومة في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إنها ترحب بكل المضامين الواردة في بيان السعودية، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وأنه خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن دون تمييز ويهدد الأمن العربي والمصالح الدولية.

وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية حريصة منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض، وعملنا داخل العاصمة المؤقتة عدن - وبتوجيهات القيادة السياسية - وبروح الفريق الواحد على تخطي العوائق والصعوبات كافة، وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث.