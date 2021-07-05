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محمد بن مسعود - الدمام - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).
من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 10:09 PMالطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي معسكرًا داخليًا ( جنوب المملكة)، تحضيرًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021-2022، بدءًا من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الضيف الجديد على دوري المحترفين بعد غياب قرابة الـ13 عامًا).
من جهة ثانية ستوقع إدارة نادي الطائي خلال الأيام المقبلة 3 عقود رعاية على قمصان الفريق الأول لكرة القدم.
، الطائي يبدأ تحضيراته لموسم دوري المحترفين .. معسكر داخلي وعقود رعاية ،
المصدر : الخليج 365
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