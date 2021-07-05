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ذكرت وكالة أنباء الكويت اليوم (الاثنين) أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.
ونقلت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الأميري، أن أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوص.
وتولى الشيخ نواف (83 عامًا) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.
أمير الكويت خضع لفحوص طبية تكللت بالنجاحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-05
ذكرت وكالة أنباء الكويت اليوم (الاثنين) أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.
ونقلت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الأميري، أن أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوص.
وتولى الشيخ نواف (83 عامًا) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:43 PM
سيواصل استكمالها
ذكرت وكالة أنباء الكويت اليوم (الاثنين) أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.
ونقلت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الأميري، أن أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوص.
وتولى الشيخ نواف (83 عامًا) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.
، أمير الكويت خضع لفحوص طبية تكللت بالنجاح ،
المصدر : الخليج 365
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