، "الشرعية" تواصل تحرير المواقع الإستراتيجية من الحوثيين في البيضاء ،

محمد بن مسعود - الدمام - إسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع .. ومقتل 13 متمرداً على الأقل

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، اليوم (الاثنين)، انتصارات جديدة في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير وتأمين مركز مديرية الزاهر، كما حررت مناطق الخلوة والروضة وتواصل التقدم حالياً باتجاه مدينة البيضاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، فيما تمكنت دفاعات الجيش من إسقاط طائرة إيرانية مسيرة في ذات الجبهة.

وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تعمل على دحر المليشيا الحوثية من آخر قرى مديرية الصومعة المحاذية لمركز مدينة البيضاء، بعد تحرير عدد من المواقع الإستراتيجية في المديرية خلال معارك اليومين الماضيين أبرزها: الجماجم والشاردة وزنقل وجبل الأريلات وقرية المضاحي وآل دوما.

ولفت المصدر إلى أن معارك اليوم أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وذكر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الملاجم وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة.