شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يوجه أكثر من ربع مليون طالب وطالبة لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة تعليم المنطقة الشرقية برامجها الموجهة لطلابها وطالباتها من الفئة العمرية المستهدفة بحملات التطعيم من 12 - 18 عامًا للوصول للحد الأعلى لتطعيم أكثر من ربع مليون طالب وطالبة خلال الفترة المقبلة ضد فيروس كورونا المستجد

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم وفرت كل سبل الدعم مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومراكز لقحات كورونا (كوفيد-19) المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة لحصول جميع الطلاب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عامًا البالغ عددهم الـ 258957 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى التعاون الدائم مع الأسر في تحصين الفئة العمرية المستهدفة بالتطعيم.

وبين أن مؤشرات الإقبال على التطعيم عالية جدًا مما يؤكد وعي وحرص المجتمع على صحة وسلامة الجميع، لافتًا الانتباه إلى أن تلقي التطعيم يأتي مباشرة بالتسجيل عبر تطبيق توكلنا وصحتي حيث تظهر الأهلية ثم يمكنه حجز موعد في المراكز والمستشفيات المحددة بكل سهولة ويسر.

وأكد أن إدارة التعليم فعلت التوجيهات لحصر دخول المباني الحكومية والتعليمية ابتداءً من الشهر المقبل على المحصنين، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية للمساهمة في حماية المجتمع وأفراده من انتشار المرض.