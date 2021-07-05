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مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا

تم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المناسبة

متابعات الخليج 365 - الطائف

باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الاثنين، إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا بمحافظة الطائف.

مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا - متابعات الخليج 365

نقل المصاب للمستشفى:

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الطائف، بالتنسيق مع الهلال الأحمر نقل المصاب إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المناسبة.

مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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