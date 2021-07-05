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شكرا لقرائتكم مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05
مدني الطائف ينقذ شخصًا سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا
تم نقله إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المناسبة
متابعات الخليج 365 - الطائف
باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الاثنين، إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا بمحافظة الطائف.
نقل المصاب للمستشفى:
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الطائف، بالتنسيق مع الهلال الأحمر نقل المصاب إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية المناسبة.
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