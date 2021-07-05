الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن البدء في إعطاء الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة “هجري”، لافتةً إلى أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

إحصائية جديدة:

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1247) حالة مؤكدة وتعافي (1429) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11773) حالة منها (1350) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (494032) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (474368) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7891) حالة “يرحمهم الله جميعًا”.

نصيحة للجميع:

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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