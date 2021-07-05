وزير النقل: الإستراتيجية ستفتح المجال لتكون المملكة مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ستفتح المجال لتكون المملكة مركزًا عالميًّا للخدمات اللوجستية.

إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية:

وقال الجاسر، خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية: إن الوزارة ستمكن الإستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها.

وتابع وزير النقل أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول والمملكة من الدول التي تصدت لتحدياتها.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية تتضمن إنشاء منصات ومناطق لوجستية عالمية ومحاور دولية للطيران، وكذلك تطوير البنى التحتية للموانئ وتوسيع طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءتها التشغيلية عبر تمكين واستثمار القدرات لدعم التنمية المستدامة.

توسيع الشراكة مع القطاع الخاص:

كما أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية ستعمل وفق منهجية متماسكة، أساسها توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق أعلى الممارسات في استخدام البنى التحتية وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات وتعزيز جودة الخدمات التي تقدم للعملاء والمستفيدين، موضحًا أن الإستراتيجية جاءت لتسهم كذلك في تحقيق المستهدفات الطموحة للقطاعات الأخرى حيث تهدف الإستراتيجية إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات إستراتيجيات قطاع الحج والعمرة والسياحة وتعزيز تدفق التجارة الدولية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الإستراتيجي على خارطة التجارة الدولية كمحور رئيس في مجالات الربط الجوي والبحري والبري والخدمات اللوجستية.

شارك الخبر