«أثر مسك» تروي جهود دعم وتمكين الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» حملتها (أثر مسك) لعام 2021، التي تروي جهود المؤسسة والجهات التابعة لها في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وذلك امتدادا للحملة في نسختها الأولى عام 2020 التي سلطت الضوء على مسيرة المؤسسة في خلق الأثر لدى المستفيدين.

وكانت الحملة التي بدأت العام الماضي تستعرض التأثير المتحقق من جانب المستفيدين الأفراد والمؤسسات بعد مشاركتهم في برامج المؤسسة الشابة، فإنها تقدم هذا العام الأثر من منظور العاملين على البرامج من داخل المؤسسة وخارجها من مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص والعام الذي شارك مع المؤسسة في رعاية وتنفيذ برامج التدريب والتمكين للشباب.

وأطلقت المؤسسة حملتها الإعلامية بعمل مرئي يستعرض تجربة قيادات البرامج في المؤسسة وشركائها من الجهات المختلفة بشكل قصصي، شارك في روايتها مدير البرامج التعليمية بالشرق الأوسط وآسيا أحمد البلوي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز مشعل المشاري، ومدير مساعد استقطاب الكفاءات بصندوق الاستثمارات العامة يارا النجران.

وتستعرض المؤسسة خلال حملتها (أثر مسك) نهجها في صناعة البرامج والحلول من خلال شراكات محلية وعالمية تسرع من عملية تهيئة الشباب لفرص المستقبل وتمكينهم من مختلف الأدوات، الأمر الذي يظهر جليا في تركيز المؤسسة على 4 مسارات.

4 مسارات تركز عليها المؤسسة:

