اخبار السعوديه

معرض للتوعية والإثراء القانوني والعدلي بالرياض

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر معرض للتوعية والإثراء القانوني والعدلي بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل معرض الثقافة العدلية (معرفة وإثراء) في الرياض بالنخيل مول، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية ككل.

وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج (تعريف) في إطار مبادرة (إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية)، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان منها: ركن الأحوال الشخصية الذي يقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويتواجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات باستقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدلي.

يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا في النسخ السابقة، التي أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

من أركان المعرض:


  • الطفل ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه.
  • القضاء المتخصص ويقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصا المحاكم العمالية.
  • الصلح ويعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

كانت هذه تفاصيل خبر معرض للتوعية والإثراء القانوني والعدلي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا