معرض للتوعية والإثراء القانوني والعدلي بالرياض

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وأوضحت الوزارة أن المعرض الذي تختتم أنشطته اليوم يأتي ضمن برنامج (تعريف) في إطار مبادرة (إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية)، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.
وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من الأركان منها: ركن الأحوال الشخصية الذي يقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، وركن الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب ركن ناجز، الذي يستعرض النقلة النوعية الالكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.
ويتواجد في المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المختصات باستقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في قطاع العدلي.
يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا في النسخ السابقة، التي أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.
من أركان المعرض:
- الطفل ويقدم معلومات قانونية تتضمن الحماية القانونية للطفل والتوعية بحقوقه.
- القضاء المتخصص ويقدم عرضا شاملا عن المحاكم المتخصصة واختصاصاتها خصوصا المحاكم العمالية.
- الصلح ويعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.
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