هيئة تقويم التعليم توقع عقد عمليات الاعتماد المؤسسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار» أمس، عقدا مع أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية الحوار للتدريب، التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، بناء على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة. ومثل هيئة تقويم التعليم والتدريب في توقيع العقد المدير التنفيذي المكلف لمركز»مسار» الدكتور محمد الخيري، ومن جانب الأكاديمية نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم العسيري. وتسعى الهيئة في أعمالها للتكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى دعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

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