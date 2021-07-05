بدء القبول للبكالوريوس بالجامعة الإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة باستقبال طلبات الطلاب السعوديين وطلاب المنح الداخلية للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس، وذلك عبر البوابة الالكترونية. وأوضحت الجامعة أن القبول سيستمر حتى 5 ذي الحجة المقبل، وسيتم إعلان نتائج المرشحين وبدء تأكيد القبول الثلاثاء 17 ذي الحجة المقبل، وسيكون القبول متاحا في المسار النظري بكليات: الشريعة، والدعوة وأصول الدين، والقرآن الكريم والدراسات الإسلامية، والحديث الشريف والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والأنظمة والدراسات القضائية ، وفي المسار العلمي الذي يشمل القبول في السنة التحضيرية المؤهلة للالتحاق بكليات: العلوم، والحاسب الآلي ونظم المعلومات، والهندسة.



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